Im Zuge der Bauarbeiten am neuen Hochbahnsteig am Stadtbahn-Endpunkt in Laatzen-Mitte setzt die Linie 1 am nächsten Wochenende für zwei Tage aus. Von Sonnabend bis Montag, 5 bis 3.30 Uhr, verkehren ab der Haltestelle Eichstraße stattdessen Busse.