Mann wehrt sich erfolgreich gegen Räuber

Laatzen. Der 44-Jährige war am Dienstag gegen 22 Uhr in der Straße Pferdekoppel unterwegs, als sich ihm zwei Männer in den Weg stellten. Sie forderten Geld und das Handy. Das vermeintliche Opfer erwies sich jedoch als schlagkräftig: Der 44-Jährige versetzte einem der Angreifer einen Kniestoß in den Genitalbereich, den zweiten wehrte er mit einem Schlag ab. Die verhinderten Räuber flüchteten schließlich ohne Beute.

Die beiden Männer sind etwa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und haben dunkle Haare. Beide sprechen deutsch mit Akzent.

Hinweise an die Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer (0511) 109-3620.

frs