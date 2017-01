Seit über 40 Jahren fährt Michael Romberg-Kowalski Taxi in Laatzen. In dieser Zeit hat er immense Veränderungen im Gewerbe beobachtet, von denen auch die gerade angekündigte Geschäftsaufgabe der schwarzen Taxis in Hannover zeugt. Problematisch seien auch neue Anbieter, die den Markt erobern wollten.