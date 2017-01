Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hemmingen, Pattensen und Laatzen im Dezember stabil geblieben - auch dank der milden Witterung. Allerdings driftet die Entwicklung in den drei Kommunen etwas auseinander: Während die Zahl in Laatzen im Jahresvergleich zunahm, ging sie in Hemmingen zurück.