Hier ist Trampen offiziell erwünscht: Seit kurzem stehen in Ingeln-Oesselse zwei Mitfahrbänke. Wer sich darauf setzt, zeigt an, dass er ins Stadtzentrum mitgenommen werden will. Eigentlich wollte die Stadt auch eine Bank am Leine-Center aufstellen, hat sich aber selbst die Genehmigung verweigert.