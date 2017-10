Wegen des Reformationstages wird die Müllabfuhr in der nächsten Woche teils verschoben. Wie der Abfallentsorger Aha mitteilt, werden am Dienstag, 31. Oktober, keine Abfälle und Wertstoffe abgeholt. Die Abfuhr verschiebt sich die Abfuhrtermine in den Folgetagen um jeweils einen Tag nach hinten.