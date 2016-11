Die Musikschule Laatzen lädt für Sonnabend zu einem Konzert mit dem renommierten Schlagzeuger Andy Gillmann ein. Gillmann, der auch Lehrbücher über das Schlagzeugspiel veröffentlicht hat, tritt am Sonnabend, 5. Juli, in der Grundschule an der Pestalozzistraße auf - und gibt Einblicke in seine Kunst.