Von der am Freitag angekündigten Filialschließung der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen sind mit Grasdorf und Ingeln-Oessele auch zwei Geschäftsstellen in Laatzen betroffen. In dem Doppeldorf gibt es mit dem angekündigten Rückzug der Sparkasse damit in absehbarer Zeit gar kein Geldinstitut mehr.