Das Interesse ist gewaltig: Rund 700 Exemplare der sogenannten Notfalldose hat der Seniorenbeirat Laatzen in den zurückliegenden Monaten an Menschen in Laatzen und Umgebung abgegeben. Jetzt will das Gremium den Vertrieb auf eine breitere Basis stellen und gezielt Ärzte und Apotheker ansprechen.