Die von der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen angekündigte Schließung mehrere Filialen, darunter auch die in Ingeln-Oesselse und Grasdorf, haben Proteste nach sich gezogen. Auch Laatzens Ortsbürgermeister Alexander Muschal äußerte am Freitag Kritik. Die Filiale in Grasddorf schließt zum 1. Mai.