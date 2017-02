Per Anhalter war gestern: Die Idee, Mitfahrbänke in Ingeln-Oesselse aufzustellen, kommt beim Ortsrat gut an. Allerdings stößt sich das Gremium daran, die Bänke vornehmlich für alte und arme Menschen aufzustellen: Profitieren sollen alle davon, beschloss der Ortsrat am Montagabend.