Die Parkplatzproblematik am Alten Rathaus ist vielen bekannt. Gleichwohl fand der Vorschlag der Verwaltung, auf einer Grünfläche am Park vier Stellplätze einzurichten, beim Ortsrat Laatzen kein Gefallen. Einhellig lehnte er den Beschlussvorschlag am Dienstag ab: aus Kosten- und Gestaltungsgründen.