Bei "Maybach" werden viele an ein PS-starkes Auto denken, Liebhaber eines satirisch gelungenen Kirchenkabaretts hingegen an Ingmar Maybach. Seit 17 Jahren ist der Pfarrer als politischer Kabarettist auf Kleinkunstbühnen unterwegs. Am Donnerstag war der Theologe zu Gast in der St. Gertruden-Kirche.