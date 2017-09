"Mehr von uns ist besser für alle" – unter diesem Motto der Gewerkschaft ver.di sind rund 70 Mitarbeiter des Klinikums Agnes Karll am Dienstag für bessere Arbeitsbedingungen in den Warnstreik getreten. Nach einem morgendlichen Treffen am AKK fuhren sie zur großen Protestaktion am Siloah in Hannover.