Jazz in der Immanuelkirche? Der Pianist Victor Alcántara gibt am Sonnabend, 14. Oktober, auf Einladung der Gemeinde in Alt-Laatzen ein etwa einstündiges Konzert. In der Kirche an der Eichstraße 28 wird der studierte und preisgekrönte Musiker Improvisationen "Vom Lied zum Song" spielen.