Im Zuge des Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus an der Rethener Nelkenstraße am Dienstagabend, ist der mutmaßliche Diebstahl von vier im Keller abgestellten Fahrrädern bekannt geworden. Außerdem hat die Polizei nach Zeugenhinweisen einen 15-jährigen Tatverdächtigen ausgemacht und befragt.