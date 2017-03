Neuerliche Einbruchsserie in Laatzen: Unbekannte sind in der Zeit von Freitag bis Samstag in vier Wohnungen und Häuser eingedrungen. Zwei weitere Male blieb es beim Versuch. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Polizei hofft für auf Zeugenhinweise und ruft Bürger zur Wachsamkeit auf.