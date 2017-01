Die polizeilichen Ermittlungen zur sexuellen Nötigung in der Silvesternacht am Wehrbusch in Laatzen-Mitte dauern an. Bislang ist bei der Polizei lediglich ein einziger Zeugenhinweis eingegangen, der noch ausgewertet wird. Erschwert werden die Ermittlungen durch die nächtliche Tatzeit.