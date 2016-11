Polizei fahndet nach Tankstellenräuber

Hannover. Der erste Überfall ereignete sich am 1. November, einem Dienstag, in Hannover-Mittelfeld. Gegen 6 Uhr hatte der maskierte Täter den Verkaufsraum der Jet-Tankstelle an der Karlsruher Straße betreten. Er bedrohte den Pächter mit einem Messer und forderte Geld. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Den Überfall hielt eine Überwachungskamera fest, dessen Foto die Polizei jetzt veröffentlicht hat.

Noch am selben Tag wurde wenige hundert Meter weiter an der Karlsruher Straße in alt-Laatzen eine Shell-Tankstelle überfallen - vermutlich von demselben Täter. Auch hier bedrohte ein Maskierter mit einem Messer eine Angestellte. Anschließend flüchtete der Räuber mit Geld aus der Kasse zu Fuß an der Münchener Straße entlang in Richtung Messebahnhof.

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Bei beiden Fällen trug er einen braunen Kapuzenpulli mit gelber Aufschrift. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 1095555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

frs