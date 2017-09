An der Haltestelle Orpheusweg ist am Montagabend ein 17-Jähriger überfallen worden. Einer der vier Verdächtigen wurde am Dienstag von einem Zeugen beim Einkaufen wiedererkannt. Auch die Identitäten seiner drei möglichen Mittäter sind der Polizei inzwischen bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Dorndorf (Archiv)