Die Laatzener Polizei Laatzen hat in der Nacht zu Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die 21 und 23 Jahre alten Männer sollen gemeinsam mit einem Komplizen versucht haben, in ein Mehrfamilienhaus an der Hildesheimer Straße einzudringen. Inzwischen ist das Duo wieder auf freiem Fuß.