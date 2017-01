Laatzen. Der versuchte Einbruch in Rethen war der Polizei gegen 19.10 Uhr gemeldet worden. Da der in Hannover stationierte Polizeihubschrauber gerade in Oldenburg im Einsatz war, forderten die Beamten den Hubschrauber der Bundespolizei aus Gifhorn an. Zusammen mit Spürhunden und weiteren Beamten am Boden gelang es, den Mann wenig später festzunehmen.

Bei einer ersten Untersuchung entdeckten die Polizisten bei dem Mann Schmuckstücke. Diese hatte er offenbar zuvor bei einem oder mehreren Einbrüchen gestohlen. Die Ermittlungen dazu laufen noch.