Zwei Kinder sind bei dem Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Skoda an der Anschlussstelle der Bundesstraße 443 zur Autobahn 7 in Laatzen leicht verletzt worden. Weil es unterschiedliche Aussagen zu dem Unfallhergang am späten Freitagnachmittag gibt, sucht die Polizei nun dringend Zeugen.