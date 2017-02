Bei einem Unfall am Kreisel der Würzburger Straße ist am Donnerstagmorgen eine 21-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Mit verantwortlich dafür soll der Fahrer eines schwarzen Wagens sein, der gegen 9.30 Uhr aus der Domagkstraße in den Kreisel einbog. Die Polizei sucht ihn und Unfallzeugen.