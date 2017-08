Die Tankstelle an der Hildesheimer Straße 2 in Alt-Laatzen ist jetzt rot statt blau. Am Donnerstag wurde die Filiale unter dem neuen Betreiber Q1 Energie AG wieder eröffnet, sie wird künftig als Freie Tankstelle geführt. In den nächsten Wochen wird die Station noch weiter umgebaut. Die Mitarbeiterin Jasmin Monsees und Stationsleiter Sascha Storm sind aber jetzt schon für die Kunden da.

Quelle: Daniel Junker