Das rätselhafte Entensterben am Stückenfeldteich in Laatzen-Mitte geht weiter. Am Sonnabend hat eine Anwohnerin erneut zwei in Not geratene Enten entdeckt und die Feuerwehr informiert. Für ein Tier kam die Hilfe zu spät, ein weiteres wurde in die Tierärztliche Hochschule gebracht.