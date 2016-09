Zwei maskierte Räuber haben am Mittwochabend die Ratio-Tankstelle an der Karlsruher Straße in Laatzen überfallen. Eine 56-jährige Angestellte wurde mit Faustschlägen traktiert und verletzt. Das Duo flüchtete anschließend mit Geld und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen.