Unfreiwillige Grundstücksentwässerung über den Bürgersteig: Der Fußweg an der Langen Weihe steht am Freitag auf einer Länge von rund 15 Metern unter Wasser – zum wiederholten Male nach Starkregenfällen in diese Woche, wie Anlieger berichten.

Quelle: Astrid Köhler