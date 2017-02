Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen: Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang, doch bereits am Mittwoch, 1. März, beginnt er aus meteorologischer Sicht. Viele Pflanzen zeigen bereits zartes Grün in Erwartung wärmender Sonnenstrahlen. Die Schneeglöckchen sind da bereits weiter.