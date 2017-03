Beim Tag der offenen Tür hat die Laatzener Albert-Einstein-Schule (AES) am Freitag Einblicke in das Unterrichts- und Kursprogramm gewährt. Wer wollte, konnte sich von Schülern durch das Gebäude führen lassen. In den Unterrichtsräumen und auf den Gängen gab es einiges zu sehen.