Einmal im Jahr ist alles anders auf dem Hof der Landwirtsfamilie Hennies. Dann verwandeln die Oesseler Schützen den Hof in einen Weihnachtsmarkt mit Kinderkarussell, verschiedenen Buden und Aktionen sowie einem hörenswerten Bühnenprogramm. Am Samstag, 10. Dezember, ist es in Ingeln-Oesselse soweit.