So schön ist die Wasserorgel beim Fest der Sinne

Die von der Freiwillige Feuerwehr Verden gestaltete Show der sogenannten Wasserorgel gehört wie schon im Vorjahr zu den Höhepunkten im Park der Sinne gehören. Die Vorstellungen mit einem kombinierten Licht-, Wasserfontänen- und Musikprogramm, die am Freitag und Sonnabend stattfinden, bilden auch den Abschluss der ersten beiden Festtage.

Am ersten Abend kamen rund 350 Zuschauer, um die beeindruckende Choreographie zu sehen. Bei acht Bar Wasserdruck schossen die Fontänen bis zu 24 Meter in die Lüfte. Bei der 20-minütigen Show reichte die Musikpalette von "Time to say goodbye" bis zu Songs von Coldplay und Mark Forster.

