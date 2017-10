Wo zwei Reihen Leitlinien hingehören liegt nur eine und der Übergang zur Treppe ist zu abrupt: Der SoVD-Experte für barrierefreies Bauen Bernd Skoda schaut sich die Markierungen für Sehbehinderte vor dem Stadthaus an. Wäre es nach seiner Empfehlung gegangen, wäre bei dem Umbau der Robert-Koch-Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich eine durchgehende Leitlinie von der Ecke der Marktstraße an den Sitzbänken vorbei bis zur Einfahrt am Stadthaus verlegt worden.

Quelle: Astrid Köhler