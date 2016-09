Wer Fahrradfahren und Klimaschutz liebt, der tritt gern und viel in die Pedale. Bei dem bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb im Wettbewerbszeitraum vom 29. Mai bis 18. Juni taten sich einige der 59 Teilnehmer in Laatzen besonders hervor. Sie wurden am Mittwoch zum Kampagnenende am Rathaus geehrt.