Der Kirchturm von St. Marien in Grasdorf weist seit Jahren Risse auf. Die geplante Sanierung musste mangels freier Kapazitäten der Handwerker ein weiteres Mal verschoben werden und ist nun für das Frühjahr 2017 geplant. Im Zuge dessen will die Gemeinde aus eigener finanzieller Kraft das Kreuz mit der sogenannten Weltkugel sowie die vier Uhren am Turm ausbessern und auffrischen.

Quelle: Astrid Köhler