Am Erich-Kästner-Schulzentrum haben die Motorsägen gedröhnt: Die Stadt hat am Mittwoch insgesamt sechs Eichen am Parkplatz der Schule fällen lassen. Nach Auskunft der Stadt sollen die Bäume abgestorbene Kronen gehabt haben und stehen in den nächsten Jahren dort wohl noch weitere Fällungen bevor.