In Laatzen-Mitte fehlen 150 Kita-Plätze. Die Stadt will deshalb drei Einrichtungen eröffnen oder erweitern sowie mehrere Übergangsgruppen schaffen - drei Standorte kommen so neu hinzu. Am Dienstag sprachen sich Fachausschuss und Ortsrat für ein neues Kita-Gebäude auf dem Marktplatz aus.