Nach dem Unfall auf einem Laatzener Spielplatz haben Stadtmitarbeiter am Montag das Klettergerüst überprüft, an dem am Samstag ein Siebenjähriger mit dem Knie eingeklemmt war. Das Gerüst befand sich demnach in einwandfreiem und normgerechten Zustand. Bauliche Änderungen sind derzeit nicht vorgesehen.