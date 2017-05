Anlässlich des Ende Mai beginnenden bundesweiten Wettbewerbs Stadtradeln bietet die Bürgerintiative Umweltschutz (BIU) in Kooperation mit der Stadt Laatzen und unterstützt von der Region einen kostenlosen Fahrrad-Check in Laatzen an: am Donnerstag, 11. Mai, von 13 bis 17 Uhr auf dem Leineplatz.