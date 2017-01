Die Entwässerung der Bundesstraße 6 ist stellenweise fehlerhaft, so auch an der Brücke über die Bruchriede bei Rethen. Weil der dortige Fuß- und Radweg immer wieder überschwemmt und verschmutzt wird, will die Stadt wie vom Ortsrat angeregt einen Handlauf errichten - als Provisorium aus Holz.

Quelle: Astrid Köhler