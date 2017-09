Die Tage der Stadtbahnhaltestelle Werner-von-Siemens in Alt-Laatzen sind gezählt. Schon am Montag, 18. September, will die Üstra den neuen Namen "Laatzen/Birkenstraße" offenlegen. Die Adresse selbst noch bis zu dem für Frühjahr 2018 angepeilten Umzug von Siemens nach Laatzen-Mitte erhalten werden.