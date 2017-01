Die Laatzener Stadtbücherei erweitert ihr Angebot. Am Freitag, 6. Januar, eröffnet Bürgermeister Jürgen Köhne um 11 Uhr eine neue Elternbibliothek mit Büchern für Mütter, Väter und Kinder. Im Anschluss bietet die Einrichtung an diesem Tag Spiel-, Schmink- und Bastelaktionen an.