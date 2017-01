Seit Dienstag ziehen die Sternsinger der St.-Oliver-Kirchengemeinde wieder durch Laatzen, um Segen zu spenden und Spenden einzuwerben - in diesem Jahr für Hilfsprojekte in Kenia. Am Mittwoch besuchten sie unter anderen das Rathaus, Polizei, Feuerwehr sowie die Lokalredaktion von HAZ und NP.