"Vorwärts immer, rückwärts nimmer" - den Leitspruch Erich Honeckers haben sich zwei Autofahrer in Laatzen-Mitte wohl zu sehr verinnerlicht. An der Ecke Im Langen Feld/Gladiolenweg wollte keiner den anderen vorbeilassen, so dass einer der Beteiligten sogar sein Auto verließ und nach Hause ging.