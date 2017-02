Trotz der stürmischen Nacht haben sich die Schäden in Laatzen offenbar in Grenzen gehalten. Bislang wurde erst ein Feuerwehreinsatz bekannt: In Rethen musste die Ortsfeuerwehr am Donnerstagabend einen umgestürzten Baum von der Koldinger Straße nahe der Zufahrt zur Bundessstraße 443 beseitigen.