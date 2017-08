Das Ausgabesystem bei der Tafel in Laatzen soll sich bald ändern - dafür sollen die Räume an der Karlsruher Straße in Kürze umgestaltet werden. Die Helfer Elisabeth Haid, Regina Sirisko, Marten Unger, Peter Rademacher, Andreas Frost, Erika Weiß, Harald Boltjes, Marcus Unger und viele weitere Ehrenamtliche sind für die Bedürftigen da.

Quelle: Daniel Junker