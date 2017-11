Tausende von Graugänsen sind in diesen Tagen in der Leinemasch anzutreffen - zum Beispiel an den Koldinger Teichen und im Grasdorfer Wasserschutzgebiet. Wieso das so ist? Hier finden die Tiere derzeit leckeres Futter, glaubt der Laatzener Naturbeobachter Peter Saemann.