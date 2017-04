Erstmals seit der Winterpause öffnet die Fahrradwerkstatt mit und für Flüchtlinge(n) in Ingeln-Oesselse wieder ihre Türen am Mittwoch, 26. April. Von 16 bis 18 Uhr werden dann an der Rotdornallee 11 gespendete Fahrräder, Flickzeug und Schlösser entgegen genommen. Besonders für Kinder gibt es Bedarf.