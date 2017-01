Mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Montagmittag in die Urnenfeldstraße ausgerückt. In einem Haus piepte ein Rauchwarnmelder. Vor Ort entdeckten die Helfer Tee-Verpackungen und eine Küchenmaschine, die auf einem eingeschalteten Herd gestanden hatten.