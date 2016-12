Für den erfahrenen Jagdpächter Siegfried Karl Guder ist es eine kleine Sensation: Erstmals hat der 71-Jährige am Mittwoch einen Fischotter in der Alt-Laatzener Leinemasch gesehen – allerdings ist das Tier bereits seit mehreren Tagen tot. Eine Hundespaziergängerin hatte den Fund am Morgen gemeldet.